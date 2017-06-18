بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى المستشارة انجيــلا ميركل مستشارة جمهورية المانيا الاتحادية الصديقة اعرب فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته بوفاة المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحاديــة الصديقة هيلموت كول راجيا لــه الرحمة ولأســـرة المستشار الراحــل جميل الصبر وحســن الـعزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيــة تعزية الى المستشارة انجيلا ميركل مستشارة جمهوريــة المانيا الاتحادية الصديقـــة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة هيلموت كول راجيا له الرحمة ولأسرة المستشار الراحل جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

من جهة اخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهوريــة آيسلندا الصديقة غودني ثورلاكيوس يوهانسون عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية آيسلندا الصديقة غودني ثورلاكيوس يوهانسون ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.