الناجم: نسبة الوفيات المصاحبة لعملية الولادة في تنزانيا تعتبر مرتفعة عالمياً

ثمنت نائبة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة سامية سولوهو حسن الجهود التي تبدلها الكويت عبر مؤسساتها الحكومية وجمعياتها الخيرية في دعم العمل الإنساني والخيري في بلادها.

جاء ذلك خلال لقائها بسفير الكويت في تنزانيا جاسم الناجم، حيث تضمن اللقاء تدشين برنامج صحي بتمويل جمعية الهلال الأحمر الكويتي للاهتمام بصحة الأم والطفل يتضمن تقديم 1000 سلة تحتوي على معدات طبية تطلبها المراكز الصحية تمكن الأمهات محدودات الدخل من الذهاب إلى المستشفيات وإجراء عملية الولادة وفق الشروط الصحية بشكل يحافظ على سلامتها وسلامة المولود.

وأضاف الناجم أن هذا البرنامج جاء بطلب مباشر من نائب الرئيس لتقليل نسبة الوفيات المصاحبة لعملية الولادة في تنزانيا والتي تعتبر من النسب المرتفعة عالميا وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد جمعية الهلال الأحمر لتنزانيا في شهر مارس الماضي لافتتاح 16 بئرا في عدد من المدارس لمواجهة الجفاف في أفريقيا.

وقال الناجم ان نائبة رئيس الجمهورية كررت شكرها وتقديرها للكويت على مواصلة دعمها للمشاريع التنموية في جميع القطاعات الصحية والتعليمية وعبرت عن خالص شكرها وتقديرها لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على سرعة الاستجابة، الأمر الذي دفعها لرعاية هذا البرنامج وتعهدت برعاية المرحلة الحالية من البرنامج وأي مراحل قادمة والحضور شخصيا لتوزيع السلات الطبية في مختلف المناطق التنزانية بما فيها زنجبار، حيث يهدف البرنامج الى احداث فارق كبير بالصحة العامة للأمهات والمواليد.