أسامة دياب

أكد سفير باكستان لدى الكويت غلام دستجير على قوة ومتانة العلاقات الباكستانية - الكويتية والتي وصفها بالمتطورة، موضحا أن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء بلاده نواز شريف الى الكويت قبل اشهر تعكس عمق الروابط بين البلدين، حيث تمت خلالها مناقشة الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات.



وأشار دستجير في تصريحات للصحافيين على هامش حفل الإفطار الذي أقامه على شرف بعض السفراء المعتمدين لدى الكويت، إلى دعم وتقدير بلاده جهود ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع وحل الأزمة الخليجية، لافتا إلى ضرورة ان يكون الحل في إطار دول مجلس التعاون، ومشددا على استعداد بلاده للمساعدة في أي أمر يسهم في حل هذه الأزمة.

وردا على سؤال حول إرسال باكستان جنود الى الدوحة، قال: «لا جنود لنا في الدوحة ولا نية لدينا لإرسال جنود هناك، وما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه مجرد شائعات».

وفيما يتعلق بمشكلة التأشيرات لأبناء الجالية الباكستانية، أوضح دستجير ان رئيس الوزراء الباكستاني ناقش هذه المشكلة مع القيادة الكويتية خلال زيارته الأخيرة، لافتا إلى انهم يعملون حاليا مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة وحصلوا بالفعل على بعض التسهيلات لكن المشكلة مازالت قائمة ولم تحل نهائيا.

وذكر أن الغبقات الرمضانية من أجمل العادات في الكويت خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ديوانياتها التي تعتبر منابر مميزة للرأي، مشيرا إلى وجود تقارب كبير في العادات الرمضانية بين بلاده والكويت من حيث وجود المجالس التي يجتمع فيها أفراد العائلة، مهنئا أبناء الجالية الباكستانية والشعب الكويتي بمناسبة قرب عيد الفطر.