صاحب السمو تلقى رسالة خطية من رئيس وزراء إثيوبيا تدعم جهود سموه لاحتواء الأزمة الخليجية

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير خارجية جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية د.وركينية جيبييهو والوفد المرافق حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية هيلي ماريام دسالين تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، كما تضمنت دعمه لمساعي وجهود سموه بالوساطة الرامية لاحتواء الأزمة الخليجية وأهمية التوصل إلى حلول للأزمات التي تمر بها المنطقة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز بمملكة البحرين الشقيقة، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه وقوف الكويت مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها ومجددا موقف الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية الدراز بمملكة البحرين الشقيقة مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية ومواساة إلى صاحبة الجلالة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وإلى رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة تيريزا ماي أعرب فيهما سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث الدهس المتعمد الذي استهدف المصلين بعد أداء الصلاة في أحد المساجد في منطقة فينسبري بارك شمال لندن والذي أسفر عن استشهاد أحد المصلين وإصابة العشرات، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض لهذا العمــل الإرهابي الشنيع الذي يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية والأخلاقية ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على أمنها، معربا سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحية هذا العمل الإرهابي سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى صاحبة الجلالة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة وإلى رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة تيريزا ماي ضمنهما سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لحادث الدهس المتعمد الذي استهدف المصلين بعد أداء الصلاة في أحد المساجد والذي أسفر عن استشهاد أحد المصلين وإصابة العشرات، معربا سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحية هذا العمل الإرهابي سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ماركو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة بيدروجيو جراند والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز اثار هذه الحرائق.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ماركو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة بيدروجيو جراند، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلــس الوزراء الشيـخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.