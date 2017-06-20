استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة د.وركينيه جيبيهو وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفيرنا لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الصديقة راشد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا بالوكالة حمد المشعان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

الى ذلك دعت وزارة الخارجية المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى جمهورية النمسا إلى ضرورة التقيد والالتزام بقانون حظر تغطية الوجه ابتداء من أول شهر اكتوبر المقبل.

وذكرت الخارجية في بيان لها ان البرلمان النمساوي اقر مؤخرا قانونا يحظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة ووسائل النقل والمحاكم والمدارس والجامعات مشيرة الى فرض السلطات النمساوية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 150 يورو لكل من يخالف هذا القانون.

ودعت المسافرين إلى ضرورة التقيد والالتزام بهذا القانون وغيره من القوانين الصادرة في جمهورية النمسا لتجنب المساءلة القانونية.