استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

الى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة وقد جدد سموه لسعادتها التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة كما جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة وقد عبرت سعادتها عن بالغ شكرها على ما أبداه سموه من طيب المشاعر متمنية لسموه دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سموه عن تقديره لسعادتها على هذا التواصل الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين راجيا سموه لسعادتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق كل الرقي والازدهار.