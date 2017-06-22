صاحب السمو هنأ محمد بن سلمان لاختياره ولياً للعهد

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر بيان ظهر امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق د. حيدر العبادي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا، وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها في جميع المجالات، كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل الحجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، متمنيا سموه، رعاه الله، لولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الإسهام في رفعته وازدهاره سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنئته بمناسبة اختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى تعالى لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ضمنها سموه تهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع سائلا سموه المولى عز وجل لسموه كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي ونماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.