أقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر دسمان مساء اول من امس مأدبة إفطار على شرف د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

إلى ذلك، غادر رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة د.حيدر العبادي والوفد المرافق البلاد اول من امس الاربعاء بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا.

وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف فيصل الحجي وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وكبار المسؤولين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.