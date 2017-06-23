زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التي تجمع الكويت بتركيا.

وقال الوزير الروضان في تصريح صحافي أول من أمس الأربعاء إنه بحث مع وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي سبل زيادة التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة بين البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف انه استعرض مع الوزير زيبكجي خلال اجتماعهما وضع مسودة اتفاق مشترك بين صندوق المشاريع الصغيرة بالكويت مع نظيرة التركي لتبادل الخبرات في هذا المجال، مؤكدا اهمية هذه الخطوة في تحقيق صندوق المشاريع الصغيرة الكويتي لأهدافه.

وأكد الوزير الروضان اهمية تبادل الاستثمارات بين البلدين، لافتا الى وجود قوانين كويتية فتحت المجال واسعا أمام الاستثمار الخارجي فضلا عن أن القوانين التركية تشجع على استثمار الكويتيين فيها.

وذكر انه بحث مع وزير الاقتصاد التركي الاتفاقيات الثنائية التي لم تفعل من قبل البلدين حتى الآن، مضيفا انه تم وضع جدول زمني لتفعيلها. وعلى صعيد متصل، عقد الوزير الروضان محادثات مع وزير الصناعة التركي فاروق أوزلو حيث تم بحث سبل الاستفادة من خبرات القطاع الصناعي التركي في الكويت وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وفق جداول زمنية محددة.

واضاف الوزير الروضان انه بحث مع وزير الصناعة التركي سبل تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والتشريعية في المجال الصناعي.

وأكد الوزير الروضان خلال الاجتماع أهمية دعم التعاون المشترك بين المراكز الفنية في المجال الصناعي بين البلدين والمشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل.

واشار الى أن تبادل زيارات الوفود يأتي للاطلاع على الخبرات والمستجدات المتعلقة بالتطور الصناعي.

وأوضح الوزير الروضان أنه تمت مناقشة مشروع البرنامج التنفيذي للاتفاقيات بين الكويت وتركيا بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس.

وأضاف أنه بحث مع الجانب التركي أيضا مذكرة التفاهم لتقديم خدمات التقييس للواردات من قبل الحكومة التركية ممثلة بالمعهد التركي للمقاييس ودولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للصناعة، بالاضافة إلى مناقشة برامج التحقق من المطابقة للتصدير المسبق.

وذكر الروضان أنه تمت مناقشة وبحث مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال تنمية الصادرات الصناعية والمدن الصناعية الجديدة.