بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ببرقيات تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.

ودعا المولى عز وجل ان يديم على أصحاب السمو والمعالي موفور الصحة والعافية وان يعيده على كويتنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.