قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح امس بتقليد رتبة فريق لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء الشيخ محمد اليوسف وفقا للمرسوم الذي صادق عليه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

وقال الجراح عقب التقليد ان الترقية تعد تقديرا لما برهن عليه الفريق اليوسف من إخلاص وما بذله من جهود لدعم أمن الوطن، مشددا على أن وطننا منحنا الكثير ولن نبخل عليه بشيء وعلينا أن نواصل التحلي بالضبط والربط العسكري لخلق جهاز أمني قادر على تحمل مسؤولياته بكل كفاءة واقتدار تحت قيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حفظهم الله ورعاهم.

وتوجه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بالشكر والامتنان الى الشيخ خالد الجراح على دعمه المستمر لإخوانه وأبنائه قيادات وزارة الداخلية ومنتسبيها وعلى توجيهاته وإرشاداته التي هي خير معين لنا جميعا في النهوض بأعباء المهام المنوطة بنا وهي ثقيلة في ظل المستجدات الأمنية بالمنطقة.

من جانبه، أعرب الفريق الشيخ محمد اليوسف عن مشاعر الولاء والانتماء والوفاء للوطن والأمير، موضحا إحساسه بالامتنان والاعتزاز بالثقة الغالية التي أولتها إياه القيادة السياسية العليا وقيادة المؤسسة الأمنية.

حضر التقليد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م.سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ورئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك العلي والوكلاء المساعدون.