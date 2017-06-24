بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لكسمبورغ الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لسموه موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر هنري دوق لكسمبورغ الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.