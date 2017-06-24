أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالات هاتفية مساء اليوم الجمعة بإخوانه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني امير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع استعرض معهم التطورات الاخيرة في المنطقة خاصة ما يتصل منها بالتوتر في العلاقات بين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودولة قطر متطلعا سموه بتحقيق رأب الصدع في البيت الخليجي بما يعزز المسيرة المباركة للاشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليحقق لها الامن والاستقرار والازدهار.