بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للمخطط الارهابي الدنيء الذي استهدف الحرم المكي الشريف.

واشار سموه الى ان هذا المخطط الارهابي والذي لم يراع بيت الله الحرام وحرمة هذا الشهر الفضيل وحرمة الانفس التي حرمها الله تعالى يتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف ومع جميع الشرائع والقيم الانسانية.

وأكد سموه وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاطفها معها وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية امنها ولمواجهة هذه الاعمال الارهابية، مجددا سموه موقف الكويت الثابت ضد الارهاب بكل اشكاله وصوره ومساندتها لكل الجهود الدولية الرامية لمحاربته وتجفيف منابعه، مشيدا سموه بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب وبيقظة الاجهزة الامنية في المملكة وكفاءتها في احباط هذا المخطط الدنيء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للمخطط الارهابي الدنيء الذي استهدف الحرم المكي الشريف.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.

وعلى الصعيد ذاته، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار الكويت الشديدين للمخطط الارهابي الدنيء الذي استهدف الحرم المكي الشريف.

واكد المصدر في بيان وقوف الكويت الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

واشاد المصدر بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مكافحة الارهاب وبيقظة الاجهزة الامنية في المملكة وكفاءتها في احباط هذا المخطط الدنيء.

كما اشاد المصدر بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الاسلام والمسلمين وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين طيلة العام.

وأوضح المصدر ان استهداف هذه البقعة الشريفة ومرتاديها من معتمرين ومصلين وفي هذه الايام المباركة يؤكد غلو الارهاب وبعده عن جميع القيم الدينية والاخلاقية والانسانية واستهدافه لاستقرار العالم وامن البشرية، الامر الذي يؤكد الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة. واختتم المصدر تصريحه بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى بان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء.