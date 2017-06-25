بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات شكر وتقدير الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الصحة د.جمال الحربي، عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لهم ولإخوانه وأبنائه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة على ما بذلوه من جهود كبيرة وتعاون وتنسيق تام في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مبنى قيد الإنشاء في منطقة جنوب السرة، مقدرا سموه دور رجال الإطفاء الذين تصدوا للحريق بكل شجاعة وتفان وإخلاص حتى تمت السيطرة عليه.

وأشاد سموه بما تحلى به الجميع من روح وطنية عالية، متمنيا لهم كل التوفيق في خدمة الوطن العزيز.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر وتقدير الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الصحة د.جمال الحربي، ضمنها سموه شكره وتقديره لهم ولإخوانه وأبنائه في وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة، وذلك لما بذلوه في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة جنوب السرة، متمنيا لهم دوام التوفيق في خدمة الوطن الغالي.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات شكر وتقدير مماثلة.