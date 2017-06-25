ولي العهد تلقى برقية شكر جوابية من صاحب السمو ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عبر فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سموه بحفظه ورعايته ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير تحقيقا لمزيد من الامن والتقدم والازدهار لوطننا الغالي وأهله الاوفياء حفظه الله وابقاه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر جوابية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة بهذه المناسبة العطرة مبتهلا الى الباري جلا وعلا ان يسدد الـخطى لما فيه خير وخدمة وطننـا الـعزيز ورفعة شأنه ويبـارك بمسيرته التنموية الطمـوحة نحـو آفــاق الــتقدم والازدهار والرخاء وان يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وعلى الامتين العربية والإسلامية وقد تحقق لهما كل ما تصبوان إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وتلقى سمو ولـي العهد الشيـخ نـواف الأحـمد برقية تهنئـة من رئيس مجلس الأمـة مـرزوق الغـانم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة سائلين الباري عز وجل ان يمتعه بحلل المجد والعزة والفخار واسعد التمنيات بطول البقاء ودوام العز والتوفيق في خدمة وطننا العزيز وشعبه الوفي الأصيل سائلا المولى العلي القدير ان يحيط سموه وصاحب السمو الأمير بعين عنايته ورعايته وفيض من آلائه وان يبقيهما لشعبنا الوفي نبراسا وسندا وذخرا وان يعيد أمثال هذه المناسبة المباركة على سموهما اعواما عديدة وازمنة مديدة وان يسدد على طريق الخير خطاهما وان تظل كويت العز عامرة ونهضتها المباركة مستمرة في كل ربوعها في حدب رعايتهما الابوية الكريمة.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر جوابية الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر النبيلة التي عكستها رسالته والتي يعتز بها كثيرا داعيا المولى عز وجل ان يسبغ عليه وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد ولكويتنا الغالية وأهلها الاوفياء المزيد من التقدم والازدهار برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله الأحمد عبر فيهما سموه عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهما بموفور الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي بالمزيد من الامن والتقدم والرفاه برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والخير والازدهار وعلى العالم أجمع بالسلام والوئام.

كما تلقى سموه برقيتي شكر جوابيتين من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله الأحمد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الكريمة وامثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وابنائه الكرام بالعز والرفاه بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وعلى الامتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ضمنوها أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه، معربين عن بالغ التقدير لمسيرة سموه الزاخرة بالبذل والعطاء ودعمه المتواصل لأبناء وطننا الاوفياء، سائلين الله العلي القدير ان يديم على سموه نعمة الصحة ودوام العافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وان ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وتلقى سموه حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والإخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج الكويت.

وقـد بعث سمو ولي العهد الشيـخ نـواف الأحمد ببرقيـات شكر جوابية ضمنها سمـوه شكره وتقديره وتمنيـاته الطيبة للجميع، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.