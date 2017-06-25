أكدت نائب رئيس جمهوريه تنزانيا سامية سولوهو حسن أهمية الدور الذي تقوم به الكويت وجمعياتها الخيرية في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية في تنزانيا.

وقالت حسن في كلمة لها بمناسبة مبادرة «الاهتمام بصحة الأم والطفل» التي نفذتها السفارة الكويتية في تنزانيا بحضور السفير جاسم الناجم: ان تلك الجهود تكللت من خلال توزيع 200 سلة تحتوي على المستلزمات الطبية التي تتعلق بقسم الولادة لكل من مستشفى ZAKIEM ومستشفى ROUND TABLE.



وأعربت عن خالص شكرها الى الكويت حكومة وشعبا والجمعيات والمؤسسات الكويتية الخيرية لما تقدمه من مساعدات في جميع المجالات خصوصا في قطاع الصحة.



وأشارت حسن الى تكليف حرم نائب الرئيس التنزاني السابق د.محمد غريب بلال للإشراف على عملية توزيع باقي السلات على مستشفيات ومراكز طبية أخرى في البر التنزاني وزنجبار.



وقالت: ان تنزانيا وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالاهتمام بصحة الأم والطفل، موضحة أن 56 من أصل 100 ألف مولود جديد يتوفون في الوقت الراهن مقارنة بـ 432 من أصل 100 ألف مولود جديد في السنوات الماضية، وهو إنجاز كبير يستحق الإشادة.



من جانبه، قال السفير الناجم: ان الكويت تعتبر من الدول الداعمة للعمل الإنساني في تنزانيا ولها دور ريادي في هذا المجال يشهد به مختلف الفاعلين في هذا الحقل النبيل أفرادا كانوا أو هيئات ومنظمات.