فرج ناصر

رفع مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي باسمه وبالإنابة عن جميع منتسبي الجمارك أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مبتهلا إلى الله عز وجل بأن يحفظ الكويت بقيادة سمو الأمير المفدى ويديم الخير والأمن والاستقرار عليها، متمنيا أن تعم نفحات هذه الأيام المباركة ربوع دولتنا الحبيبة الكويت، وأن ترفل بثوب العزة والفخر والأمن والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة، وأن يعود عيد الفطر السعيد علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.