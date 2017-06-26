صاحب السمو: المجد والعلياء للكويت والعزة والرفعة للأمتين العربية والإسلامية

سمو الأمير أعرب عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات وأن يفيء علينا بفضله نعمتي الأمن والاستقرار أدى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة.



أعاد الله هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات.بعدها غادر أرض الوطن صباح امس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد متوجها الى جمهورية الهند الصديقة في زيارة خاصة.



وكان في وداع سموه على ارض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



هذا وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات تهان بحلول عيد الفطر السعيد من كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن مشاعر الولاء للوطن العزيز والوفاء للشعب الكويتي الكريم وخالص الدعوات لصاحب السمو الأمير بدوام الصحة والعافية وان تنعم الكويت وأهلها في ظل قيادته ورعايته بالمزيد من التقدم والرخاء.



هذا وقد بادلهم سموه التهاني بالعيد السعيد مقدرا ما أعربوا عنه من كريم المشاعر نحو الوطن العزيز والشعب الوفي مع الدعاء للكويت وشعبها بالمجد والعلياء وللامتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة. كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



هذا وقد ضمن سموه برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء علينا بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.



في السياق ذاته أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يحفظ المملكة العربية السعودية من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الامن والامان وان يمن على اخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية.



وقد شكر خادم الحرمين الشريفين سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي مبتهلا الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من اخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة متمنيا سموه استمرار هذا التواصل ومبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق للشعب البحريني الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب البحريني الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.



و تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب القطري الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة السعيدة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب المصري الشقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي مبتهلا الى الله عز وجل ان ينعم على جلالته دوام الصحة والعافية ويحقق للشعب الاردني الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من اخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري عز وجل ان ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب السوداني الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم من اخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه واطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الامتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكره سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب العماني الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

صاحب السمو هنأ أمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم وهنأ رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بما حققته دولة قطر الشقيقة من إنجازات حضارية وتنمية شاملة في ظل قيادة سموه الحكيمة ومتمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام العزة والرفعة والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليب جاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليب جاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كوليندا غرابارا كيتاروفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كوليندا غرابارا كيتاروفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد تبادل التهاني بالعيد مع خادم الحرمين والعاهل البحريني وأمير قطر ورئيس وزراءالبحرين

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي وأن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه وعلى الكويت وشعبها الوفي بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد شكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة داعيا المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيه سموه عن خالص التهاني واصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على المشاعر الأخوية الصادقة داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديـــم على ســموه وافر الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق للكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بالسعادة والعافية وعلى الشعب القطري الوفي بمزيد من الخيرات والبركات والنماء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياًمن رئيس وزراء مملكة البحرين

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد داعيا تبارك وتعالى ان يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بوافر الخير واليمن والبركات.

وقد شكر سموه أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان على بادرته الكريمة مبتهلا الى الله ان يديم على سموه الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار والأمن والأمان.