بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس المجلس الوطني في جمهورية مدغشقر خوان ماكس باكوتومامونيي ورئيس مجلس الشيوخ هونوريراكوتومانانا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة الى رئيس مجلس الأمة في جمهورية سلوفينيا ميلان بريغليز ورئيس المجلس القومي ميتيا بيرفار بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغانم ببرقية تهنئة الى رئيس البرلمان في جمهورية كرواتيا غوردان جاندروكوفيتش بمناسبة العيد الوطني لبلده.
وبعث الغانم ببرقية تهنئة الى رئيسة مجلس الجمهورية في جمهورية موزمبيق فيرونيكا ناتانيال ماكامو دلوفو بمناسبة العيد الوطني لبلدها.