بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها سموه له عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انقلاب شاحنة صهريج لنقل الوقود وانفجارها في مدينة بهاول بور جنوب إقليم البنجاب والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تعازيه وصادق مواساته له بضحايا انقلاب شاحنة صهريج لنقل الوقود وانفجارها بمدينة بهاول بور جنوب إقليم البنجاب سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هيري راجاونار يمامبيانينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس هيري راجاونار يمامبيانينا رئيس جمهورية مدغشقر الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.