موسى أبوطفرة

احتفلت سفارتنا في باريس ممثلة بسفيرنا سامي السليمان والملحق الصحي بالانابة فيصل الزمانان وبحضور عدد من المواطنين الموفدين للعلاج بالخارج بعيد الفطر السعيد، حيث جرى زيارة وتواصل مع المرضى الكويتيين من قبل الملحق الصحي بالانابة فيصل الزمانان ومساعد الملحق الصحي عبدالله الحاي وبتوجيهات من وزير الصحة د.جمال الحربي بالتواصل الدائم والمستمر مع مرضى العلاج بالخارج وتذليل اي عقبات تواجههم اثناء فترة علاجهم وتقدم جموع من المرضى بالشكر الجزيل للزمانان والحاي على هذه البادرة الطيبة والمتعارف عليها من اهل الكويت.

وثمن المواطنون الكويتيون هذه البادرة الدائمة من قبل سفارتنا في باريس وتواصلها المستمر معهم لخدمتهم ومتابعة كل ما من شأنه ان يعينهم، مبينين ان جهود الملحق الزمانان وزملائه في السفارة تؤكد معدن الكويت الاصيل وجهودهم في تذليل كل العراقيل في غربتهم، داعين المولى القدير ان يحفظ الكويت ويديم الامن والامان وان يحفظ صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين.