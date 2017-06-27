تقدم النائب السابق، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية د.براك النون بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنيا أن يكون العيد فاتحة خير وأمن وسلام على جميع شعوب العالم.

وقال د.النون في تصريح صحافي: إن مظاهر المودة والتآلف في العيد بين أبناء المجتمع الكويتي تؤكد عمق التلاحم والتآلف بينهم، وان روابط الدين والقربى والمواطنة بين أبناء الكويت أقوى وأعمق من كل عوامل الاختلاف والفرقة، داعيا الجميع إلى استلهام هذه المعاني العظيمة للوحدة الوطنية والعمل معا على ازدهار الكويت وحمايتها لتظل بعون الله مركزا للعمل الإنساني تحت راية قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعضيده رمز التواضع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.