بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.