هناك معلومات عن افتتاح السفارة الكويتية في طاجيكستان هذا العام

أسامة دياب

أشاد سفير طاجيكستان لدى الكويت زبيد الله زبيدوف بقوة ومتانة العلاقات الطاجيكية - الكويتية، لافتا إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ بداية العلاقات الديبلوماسية في عام 1995، موضحا أن زيارة الرئيس الطاجيكي إلى الكويت في عام 1995 أثمرت توقيع 7 اتفاقيات مشتركة بين البلدين، في حين وصل عدد الاتفاقيات المشتركة التي تسير العلاقة بينهما إلى17 اتفاقية، مشيرا الى أن افتتاح السفارة الطاجيكية في الكويت في عام 2013 ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت زبيدوف - في تصريحات للصحافيين على هامش احتفال السفارة الطاجيكية بعيد الوحدة - إلى أن بلاده عانت مرارة الانقسام وويلات الحرب الأهلية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي والتي استمرت حتى 27 يونيو عام 1997، ومن ثم تم توقيع اتفاقية لوقف الحرب، حيث كان أحد الشهود على توقيع هذه الاتفاقية بحضور الرئيس الروسي الراحل بوريس يلسن.

وأضاف أنه على الرغم من استمرار الحرب لخمس سنوات ومقتل حوالي150 ألف طاجيكي، إلا أن هذه الاتفاقية قد أوقفت الحرب كليا في بلاده وتسلم حينها الحكم الرئيس إمام علي رحمان، لافتا إلى أن الحروب الأهلية هي من أصعب أنواع الحروب وأقساها.

وقال زبيدوف ان المعارضة والحكومة جلسا إلى طاولة المفاوضات لمدة ثلاث سنوات وحصلوا على 30% من مقاعد الحكومة، مما أدى لوقف جميع أنواع الاضطرابات قبل بداية عام 2000، وعاد جميع عناصر المعارضة الطاجيكية للبلاد وانخرطت في العمل بعد أن أصبح الجميع على يقين بأن أي مشكلة يمكن حلها بالطرق الديبلوماسية والسلمية دون حروب وخسائر.

وأعرب عن دعم بلاده لجهود صاحب السمو الأمير ومساعيه في حل الأزمة الخليجية، داعيا الكويتيين لزيارة طاجيكستان لما تتميز به من مناخ مستقر وأمن وفرص استثمارية وبنية تحتية سياحية قوية، حيث إن بلاده لا تبعد عن الكويت سوى ثلاث ساعات طيران، موضحا أن بلاده لديها إمكانيات كبيرة في مجال السياحة، حيث تمتلك العديد من المنتجعات الطبية والمناطق الجميلة، كما تعتبر من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد المائية، إذ إن ما يزيد على 65% من مياه قارة آسيا المركزية يتشكل فيها، وتضم شرايين من الأنهار عددها 985 نهرا، إضافة إلى نهر (وحش) الصاخب الذي تعتزم بلاده بناء سلسلة من المحطات الكهرومائية عليه.

وعن موعد افتتاح سفارة كويتية في طاجيكستان، قال إن الاتفاق المبدئي بين بلدينا كان يقتضي بفتح سفارتينا في الوقت نفسه في عام 2013 وقد وردتني معلومات أن افتتاح السفارة الكويتية سيكون هذا العام ولكن لم يحدد الوقت بعد، مشيدا بدور الصندوق الكويتي للتنمية في تنمية مشاريع البنية التحتية وخطوط الكهرباء في بلاده.