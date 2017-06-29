استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في ديوان عام الوزارة وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وتقبل الشيخ صباح الخالد التهاني بهذه المناسبة من مساعدي وزير الخارجية وعدد من سفراء الكويت المتواجدين في البلاد وقيادات ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومنتسبي وزارة الخارجية.
وأعرب عن تمنياته للجميع بأن تعاد عليهم هذه المناسبة السعيدة بموفور الصحة والعافية وأن يديم على الكويت العزيزة نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم الازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.