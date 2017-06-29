هنأ السفير الأردني محمد الكايد الكويت أميرا وحكومة وشعبا بعيد الفطر المبارك، مشيدا بالعلاقة المميزة التي تربط بين الدولتين في ظل قيادة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد وأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته السفارة الأردنية، بحضور أركان السفارة وجمع غفير من الجالية الأردنية بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما أثنى السفير الكايد على جاليته، مثمنا مبادراتهم وتعاونهم وتلاحمهم الدائم فيما بينهم.

بدوره، هنأ أمين عام الجالية الأردنية بالكويت نبيل العبدالله بالعيد، متمنيا لأبناء الجالية والكويت دوام العزة والرفعة، ومثمنا العلاقة الوطيدة ووشائج المحبة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.



وقد ألقيت كلمات اخرى كانت معبرة عن حب الوطن وقائد الوطن.

وقد أثنى الجميع على العلاقة المميزة بين السفارة والجالية في إنجاز المعاملات ومستوى ما تقدمه من خدمات.

وقد ساد الحفل جو مفعم من المحبة والألفة والسرور.