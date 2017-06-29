قررت جامعة ستيرلينغ في اسكوتلندا منح الدكتوراه الفخرية للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، وذلك تقديرا لجهوده العلمية والإنسانية ودعمه لحوار الثقافات والسلام حول العالم، وهو أول شخصية عربية يتم منحها الدكتوراه الفخرية في جامعة ستيرلينغ.

وستجرى غدا الجمعة 30/ 6/ 2017 مراسم منح البابطين شهادة الدكتوراه الفخرية، بحضور رئيس الجامعة جيري ماكورماك في مقر الجامعة ضمن حفل كبير لخريجي الجامعة، يلقي خلالها رئيس الجامعة ماكورماك كلمة بهذه المناسبة، كما تم اختيار البابطين ليلقي كلمة باسم كل الخريجين.

وتعد جامعة ستيرلينغ من أعرق وأهم الجامعات في اسكتلندا وقد تأسست في منتصف الستينيات وتخرجت فيها شخصيات برزت في شتى المجالات.

يذكر أن هذه هي شهادة الدكتوراه الرابعة عشرة التي يتم منحها لرئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية من جامعات عربية وأجنبية.



وقد أقامت المؤسسة عدة ندوات ومؤتمرات ودورات حول العالم في قضايا حوار الثقافات واستقطبت مفكرين وأكاديميين ومثقفين للتحاور من أجل نشر ثقافة السلام ونبذ الحروب والصراعات وإرساء قواعد التعايش السلمي بين شعوب العالم.