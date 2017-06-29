«كان لا بد من التغيير»

الكاتب الدرامي المصري مدحت العدل متحدثا عن النجمة الكبيرة يسرا في مسلسلها «الحساب يجمع» مجيبا عن سؤال: لماذا لم يحقق هذا المسلسل نجاحا كالذي حققه مسلسل «فوق مستوى الشبهات» العام الماضي؟ حيث قال: مسلسل العام الماضي كان بوليسيا وكانت يسرا شريرة بدرجة مخيفة، وكان لا بد لها هذا العام ان تغير جلدها وتقدم مسلسلا اجتماعيا يلامس الشارع المصري والناس البسطاء.