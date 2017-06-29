استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس الأربعاء المهنئين من منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين والمواطنين بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك بقاعة الفريق الركن متقاعد الشيخ أحمد خالد الصباح.
وتمنى الشيخ محمد الخالد من المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع جسار عبدالرزاق الجسار ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع وكبار قادة الجيش.