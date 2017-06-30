اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد حرص وزارة الدفاع على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتوفير المستلزمات كافة للعناية بمنتسبي القوات المسلحة وذويهم.

جاء ذلك في تصريح للشيخ محمد الخالد نقله بيان لوزارة الدفاع عقب الزيارة التي قام بها الوزير لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة أمس الخميس برفقة رئيس الأركان العامه للجيش الفريق الركن محمد الخضر.

وأعرب الشيخ محمد الخالد عن أمنياته بان يديم المولى عز وجل نعمة الأمن والاستقرار على وطننا العزيز، تحت قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. وذكر البيان ان الشيخ محمد الخالد قام بزيارة عدد من المرضى في المستشفى للاطمئنان على صحتهم والتأكد من توفير جميع سبل الراحة لهم، سائلا الله تعالى ان يشافيهم ويمدهم بموفور الصحة والعافية.

هذا، وكان في استقبالهم مدير إدارة العلاج بالخارج العميد الركن عماد سلطان امان، ومدير مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة العقيد دكتور طبيب وليد مندني مال الله، وعدد من كبار ضباط الجيش، حيث هنأهم الخالد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. كما قام بزيارة عدد من المرضى في المستشفى للاطمئنان على صحتهم والتأكد من توفير كل سبل الراحة وتوفير الاجهزة الحديثة لتسهيل الخدمة الطبية للمرضى، سائلا الله أن يشافيهم ويمدهم بموفور الصحة والعافية. وفي ختام الزيارة، أشاد بجهود منتسبي مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، مؤكدا أن القيادة تسعى دائما للارتقاء إلى مستوى عال من الأداء، وتوفير كل المستلزمات الطبية للعناية الكاملة لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم وتحقيق أفضل سبل الرعاية والاهتمام لهم.