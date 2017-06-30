فازت الكويت بعضوية المجلس التنفيذي للجنة الحكومية لعلوم المحيطات بعد منافسة قوية بين الدول المرشحة لعضوية المجلس.

وجرت عملية الانتخاب صباح أمس الأول الأربعاء على هامش الدورة الـ 29 للجمعية العامة للجنة الحكومية لعلوم المحيطات المنعقدة منذ أسبوع.

ومثل الكويت كل من مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د. مشعل حيات والمستشار بالوفد الدائم د. محمد الشطي.

وقال حيات في تصريح لـ «كونا» إن انتخاب الكويت يأتي تقديرا واعترافا دوليا بالدور الرائد الذي تقوم به المؤسسات العلمية في البلاد وعلى رأسها معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية على صعيد صون وحماية البيئات والأوساط البحرية واستدامتها.

وأشار في هذا السياق إلى مناقشة الدورة واستعراضها نتائج اجتماع اللجنة الإقليمية لعلوم المحيطات المعنية بالمنطقة الوسطى للمحيط الهندي التي انعقدت بالكويت تحت رعاية معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

كما أشار إلى أهمية المسائل التي تناقشها الدورة منها الإعداد للعقد الدولي لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021 ـ 2030) والإعداد العالمي الأول لعلوم المحيطات واستعراض تقارير اللجان الإقليمية المختلفة والمعنية بمناطق المحيطات.

واعتبر انتخاب الكويت عضوا في المجلس التنفيذي لعلوم المحيطات بعد المنافسة القوية إنجازا كبيرا وتقديرا للدور الرائد الذي تقوم به ووفدها الدائم ولدوره الفاعل في منظمة اليونسكو.

وألقى السفير حيات خطابا باسم الكويت في الجلسة الافتتاحية أكد فيه التزامها ومساهمتها في تعزيز قدرات برنامج علوم المحيطات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار في كلمته إلى احتضان الكويت أخيرا اجتماعين شارك فيهما العديد من الخبراء الدوليين ونوقش خلالهما التعاون الإقليمي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة الوسطى للمحيط الهندي كارتفاع نسب الحموضة وتعزيز نظم مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها المناطق البحرية الخاصة بالأعاصير البحرية وتسونامي.