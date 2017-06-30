حثت بريطانيا والكويت أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من اجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك عقب اجتماع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس الخميس مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان دعم المملكة المتحدة الكامل للوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية، مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.

وأضاف البيان ان الجانبين حثا ايضا كل الاطراف على تعزيز جهود محاربة الارهاب والتطرف والعمل على مكافحة تمويل الارهاب والوقوف ضد الدعم للجماعات المتطرفة فضلا عن مواصلة البناء على ما تم تحقيقه في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكد وزير الخـارجية الايطـــالي أنجيلينو ألفـانو ثـقـة بـلاده في جهـود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في رأب الصدع الخليجي.

وقالـــت وزارة الخـارجية الايطالية في بـيـان صحافي ان الفانو بحث مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف الازمة الخليجية وكذلك مسار تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة السـت، بالاضافة الى مسائل ثنائـية ودولية محل اهتمام مشترك.

واضاف البيـان ان الوزير الايطالي اعرب عن الامل في أن «تعود اطراف الازمة الخليجية قريبا الى الحوار من اجل ايجاد حل»، مؤكدا بهذا السياق الثقة في جهود الوساطة التي يقودها صاحب السمو الأمير.