بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم (داعش) وتطهيرها من جذور هذا التنظيم الإرهابي سائلا سموه المولى تعالى أن يعم الأمن والإستقرار كافة ربوع العراق الشقيق وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وإزدهار ويديم عليهما موفور الصحة والعافية.

مؤكدا سموه موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتضامنها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه وتأييدها لجمهورية العراق الشقيق في كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها.



وبعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم (داعش) متمنيا سموه للعراق الشقيق الامن والاستقرار وتحقيق كل ما ينشده الشعب العراقي الشقيق من رقي وتقدم وازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.