بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه دولة الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والأمنية ببسط سيطرتها واستعادتها لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم «داعش» وتطهيرها من جذور هذا التنظيم الإرهابي سائلا سموه المولى تعالى أن يعم الأمن والاستقرار جميع ربوع العراق الشقيق وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وازدهار ويديم عليهما موفور الصحة والعافية، مؤكدا سموه موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وتضامنها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه وتأييدها لجمهورية العراق الشقيق في كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وأخيه الرئيس حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق ضمنهما سموه خالص تهانيه لهما ولحكومة وشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والأمنية ببسط سيطرتها واستعادتها لمدينة الموصل من سيطرة ما يسمى بتنظيم «داعش» متمنيا سموه للعراق الشقيق الأمن والاستقرار وتحقيق كل ما ينشده الشعب العراقي الشقيق من رقي وتقدم وازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

من جانب اخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيير نيكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيير نكورونزيزا رئيس جمهورية بوروندي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ه ببرقية تهنئة إلى الرئيس باول كاجامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ه ببرقية تهنئة إلى ديفيد جونستون حاكم عام كندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ديفيد جونستون حاكم عام كندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.