أكدت الكويت حرصها على مواصلة تقديم الدعم الكامل لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وتشجيع التنمية الصناعية والـشاملة فـي دول العالم من اجل القضــاء على الـفـقر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير عام الهيئة العامة للصناعة في الكويت بالتكليف عبدالكريم تقي امام اعمال الاجتماع الخامس والاربعين لمجلس التنمية الصناعية المنعقد في فيينا.

ودعا تقي المنظمة الى زيادة التركيز على مواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والتي نتجت عن تحرير التجارة الدولية وأهمها ظاهرة الإغراق التي تعاني منها أسواق أغلب الدول الصاعدة.

وقال: ان «ظاهرة إغراق الأسواق لاتزال تمثل السبب الرئيسي لخلق مشاكل عديدة لاقتصادات الدول»، مشددا على ضرورة قيام المنظمة بوضع عدد من البرامج والمشاريع الخاصة التي من شأنها إيجاد حلول عملية وواقعية تساهم في معالجة هذه الممارسات الضارة والتي قد تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقطاع الصناعي للدول.

وتقدم في هذا الاطار بمقترح بوضع آليات لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وتحديد أسلوب مناسب لمقارنة الأسعار.

ولفت تقي الى ان الهدف الرئيسي الذي بنيت عليه منظمة «يونيدو» يقوم على تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية اضافة الى تعزيز التعاون الصناعي الدولي.

وتطرق الى رؤيـة الكويت بشأن اعتزام بعـض الدول الاعضاء الانسحـاب من الـمـنـظـمة، مؤكدا اهــمية الوقوف على اسباب الانسحاب لمعالجـتـهـا وتجنب خروج المزيد من الدول من عضوية الـمـنـظمة.

وقال: ان «الكويت تؤكد اهمية استمرارية عمل المنظمة لمستقبل أفضل للجميع لإيماننا بأهمية هذه المنظمة في خلق استقرار اقتصاد عالمي متوازن وتحقيق الأمن الاجتماعي».

وأعرب عن ثقة الكويت بأن هذا الاجتماع يمثل إمكانية جيدة لتعزيز التعاون المثمر والبناء ما يحقق الاستفادة المثلى من الإمكانيات والأنشطة التي تقدمها المنظمة للمضي قدما نحو أهداف التنمية الجديدة التي تحتم على الجميع العمل في إطار مبتكر وجماعي وعالمي لتحقيقها.