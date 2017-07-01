ما يبعث على المزيد من القلق هو الإزدراء الذي يمارسه الاحتلال لمنظمة الأمم المتحدة ولقراراتها ذات الصلة

اكدت المجموعة العربية رفضها لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين على حدود 1967.

جاء ذلك في كلمة القاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالعزيز الجارالله عن المجموعه العربية في اجتماع اللجنة المعنية لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وأكدت الكويت على أن السلام الدائم والشامل والعادل خيار عربي استراتيجي لن يتحقق بالدعوة إلى استئناف مفاوضات مباشرة عقيمة لا سقف زمني لها والسكوت عن الممارسات والسياسات الخطيرة التي تشكل حجر عثرة أمام أي فرصة حقيقية لإنهاء الاحتلال.

وقال الجارالله «السلام المنشود يجب أن يستند الى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 التي تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وبما يفضي الى نيل الشعب الفلسطيني كل حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وطالبت المجموعة العربية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 وهي القرارات التي تدين الاستيطان ومصادرة الأراضي وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.

وجدد الجارالله دعم المجموعة العربية لمخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط بتاريخ 15 يناير 2017 التي أعادت التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين على حدود 1967 كسبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم.

وأضاف: «لقد تشبع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بعدة قرارات أممية ومبادرات دولية وإقليمية دون أن تجد لها طريقا إلى التنفيذ بسبب تعنت السلطة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل ورفضها الصريح والسافر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتعمدها تجاهل هذه القرارات والاستهزاء به».

واشار الى ان المجتمع الدولي وقف «وللأسف الشديد» عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قراراته وإن ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه هذه السلطة المحتلة لمنظمة الأمم المتحدة ولقراراتها ذات الصلة.

وذكر في كلمته ان سياسات إسرائيل غير القانونية وغير الشرعية مستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بلا هواده وخير دليل على ذلك ما تقوم به من ممارسات «غير إنسانية» تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تمثلت في عدة صور منها الحصار الجائر على قطاع غزة منذ 10 سنوات.

وأضاف ان آخر صور تلك الانتهاكات هي الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت القطاع قبل أيام قليلة، ناهيك عن النشاط الاستيطاني غير القانوني الذي وصل لمستويات قياسية غير عادية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.