يقوم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل بزيارة الى الكويت الأسبوع المقبل ضمن جولة خليجية.



وذكرت سفارتنا لدى المانيا في بيان اليوم ان ذلك جاء لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع وزير الخارجية الالماني زيجمار جابرييل في برلين.



ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة يقوم بها الشيخ محمد العبدالله شملت واشنطن ولندن وباريس لبحث اخر المستجدات حيال الازمة الحالية في المنطقة.



وأعربت هذه الدول عن دعمها لمبادرة الكويت حيال الأزمة الخليجية وضرورة حل الازمة في إطار البيت الخليجي وعدم السماح بدخول أطراف أخرى في النزاع.



كما اكدت دعمها الكامل للوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.



والتقى العبدالله في إطار هذه الجولة كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.



وكان وزير الخارجية الألماني قال اخيرا انه "يجب علينا أن نحاول الحيلولة دون مزيد من التصعيد مشيرا الى أن هناك فرصا جيدة من أجل احداث تقدم على صعيد حل الازمة.



وكانت وزارة الخارجية الالمانية قد أعربت عن شكرها العميق لصاحب السمو الأمير نظرا لجهود الوساطة التي يبذلها من أجل التوصل لحل للأزمة الخليجية.