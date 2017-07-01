أثنى وزير الخارجية الالماني زيغمار غابرييل اليوم الجمعة على مساعي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لتهدئة الأزمة الخليجية وتطوير سبل ممكنة لحل هذه الأزمة.



وذكر بيان صحافي مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع الوزير غابرييل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في برلين أن الوزير الألماني أكد دعم بلاده لجهود دولة الكويت لرأب الصدع الخليجي والتخفيف من حدة هذا الخلاف ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى احتواء ومعالجة الأزمة وذلك ضمن إطار البيت الخليجي.



واشار البيان المشترك الى انه تم التباحث أثناء اللقاء في التطورات الأخيرة بالمنطقة وخاصة ما يتصل منها بالخلاف بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.



وكان الشيخ محمد العبدالله قام في الفترة الأخيرة بجولة زار خلالها كلا من واشنطن ولندن وباريس وأجرى مباحثات مع عدد من مسؤولي هذه الدول كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حيث تم التأكيد خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة البيت الخليجي.



وفي إطار هذه الجولة جددت الولايات المتحدة والامم المتحدة دعمهما الكامل لجهود سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الازمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجي.



جاء ذلك عقب مباحثات اجراها الشيخ محمد العبدالله في واشنطن مع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.



كما التقى الشيخ محمد العبدالله في لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون وحث الجانبان أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من اجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.



واكدت بريطانيا دعمها الكامل للوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع دولة الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.



بدورها ثمنت فرنسا مساعي حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لايجاد حل للخلاف الخليجي مؤكدة دعمها لجهود دولة الكويت لرأب الصدع الخليجي وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.