يقوم وزير الخارجية الألماني زيجمار غابرييل بزيارة الى الكويت الأسبوع المقبل ضمن جولة خليجية.



وذكرت سفارتنا لدى المانيا في بيان ان ذلك جاء عقب لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع وزير الخارجية الالماني زيجمار غابرييل في برلين.



ويأتي هذا اللقاء في إطار جولة يقوم بها العبدالله شملت واشنطن ولندن وباريس لبحث اخر المستجدات حيال الازمة الحالية في المنطقة.



وكانت وزارة الخارجية الالمانية أعربت عن شكرها العميق لصاحب السمو الأمير نظرا لجهود الوساطة التي يبذلها من أجل التوصل لحل للأزمة الخليجية.