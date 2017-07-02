مشعل الأحمد: الحرس الوطني صرح شامخ يؤدي مهامه بكل ثقة واقتدار في منظومة الدفاع عن الكويت بالتعاون مع «الدفاع» و«الداخلية» و«الإطفاء»

الرفاعي: نتطلع إلى نقلة غير مسبوقة للارتقاء بالجاهزية العسكرية والأمنية أكد سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي أن التاريخ يذكر بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الحرس الوطني منذ تأسيسه قبل 50 عاما.

وأوضح سموه في كلمة له ضمن الإصدار الخاص الذي أصدرته مديرية التوجيه المعنوي بعنوان «الحرس الوطني مسيرة عطاء..1967 ـ 2017» بمناسبة اليوبيل الذهبي للحرس الوطني أن رجال الحرس الوطني وقفوا على قلب رجل واحد في مواجهة قوات الاحتلال الغاشم عام 1990 وقدموا أرواحهم فداء لوطنهم، مشيرا إلى ان القيادة السياسية تولي الحرس الوطني ورجاله كل الدعم والاهتمام.

من جانبه، قال نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد إن الحرس الوطني يشهد اليوم نقلة نوعية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والإدارية والفنية والطبية والرياضية ليصبح مؤسسة حضارية قادرة على تنفيذ المهام الوطنية.

وأضاف أن رجال الحرس الوطني وعلى مدار خمسين عاما يؤدون بكل ثقة واقتدار المهام الملقاة على عاتقهم في منظومة الدفاع عن الكويت وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للإطفاء.

من جهته، ذكر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي أن الحرس الوطني منذ مرحلة التأسيس يشهد قفزات هائلة في مجال التسليح والتدريب وتأمين المواقع الحيوية والمنشآت المهمة وتوسعة البنية التحتية ومساندة أجهزة الدولة والانفتاح بمبادرات متميزة على المجتمع المدني والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

ولفت إلى أن رجال الحرس الوطني يتطلعون إلى تحقيق نقلة غير مسبوقة في شتى المجالات من خلال أهداف وثيقتهم الاستراتيجية.

يذكر أن الإصدار الخاص باليوبيل الذهبي للحرس الوطني يستعرض نبذة عن تأسيس الحرس الوطني في عهد المغفور لهما بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل سمو الشيخ صباح السالم الصباح، وسمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراهما، عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس الدفاع الأعلى في ذلك الوقت.

كما يلقي الضوء على الجهود التي بذلها المؤسس سمو الشيخ سالم العلي، رئيس الحرس الوطني، في وضع اللبنات الأساسية لهذا الجهاز وإعداد كوادره ونظامه ولوائحه، حتى غدا صرحا شامخا في المنظومة الأمنية للبلاد، ثم تضافرت جهود سموه مع جهود كل من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عندما تولى في عام 1994م منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وخلفه الشيخ مشعل الأحمد، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي شغل المنصب ذاته عام 2004م.

وتطرق الإصدار إلى تضحيات رجال الحرس الوطني أثناء الاحتلال الغاشم عام 1990، إضافة إلى سياسة التخطيط الاستراتيجي التي يتبناها في إنجاز مهامه، وبروتوكولات واتفاقيات التعاون التي أبرمها مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة والدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن دعم الحرس الوطني للمبدعين والمتميزين والمتفوقين.