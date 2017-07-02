الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة الحفاظ على وحدة الخليج

أثنى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل على مساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتهدئة الأزمة الخليجية وتطوير سبل ممكنة لحل هذه الأزمة.



وذكر بيان صحافي مشترك صدر عقب اللقاء الذي جمع الوزير غابرييل مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في برلين أن الوزير الألماني أكد دعم بلاده لجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي والتخفيف من حدة هذا الخلاف ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى احتواء ومعالجة الأزمة وذلك ضمن إطار البيت الخليجي.



واشار البيان المشترك الى انه تم التباحث أثناء اللقاء في التطورات الأخيرة بالمنطقة وخاصة ما يتصل منها بالخلاف بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.



وكان الشيخ محمد العبدالله قام في الفترة الأخيرة بجولة زار خلالها كلا من واشنطن ولندن وباريس، وأجرى مباحثات مع عدد من مسؤولي هذه الدول، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث تم التأكيد خلالها على ضرورة الحفاظ على وحدة البيت الخليجي.



وفي إطار هذه الجولة جددت الولايات المتحدة والامم المتحدة دعمهما الكامل لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الازمة الخليجية ضمن إطار البيت الخليجي.



جاء ذلك عقب مباحثات اجراها الشيخ محمد العبدالله في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.



كما التقى الشيخ محمد العبدالله في لندن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وحث الجانبان أطراف الأزمة الخليجية على ضرورة تفعيل الحوار والعمل من اجل ضمان الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.



واكدت بريطانيا دعمها الكامل للوساطة الكويتية لحل الازمة الخليجية، مشددة على التزامها بالتعاون والتنسيق مع الكويت لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.



بدورها، ثمنت فرنسا مساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لإيجاد حل للخلاف الخليجي، مؤكدة دعمها لجهود الكويت لرأب الصدع الخليجي وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.



وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي والكويت ضرورة الحفاظ على وحدة الخليج وحل الازمة التي تمر بها المنطقة ضمن إطار البيت الخليجي.



جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الجانبان الكويتي والأوروبي عقب مباحثات اجراها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في مدينة «دبروفنك» الكرواتية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.



وبحسب البيان تناول اللقاء الذي حضره سفيرنا لدى بلجيكا جاسم البديوي آخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة.



وقال البيان ان الجانب الأوروبي أكد خلال اللقاء مجددا ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الخليج وضرورة إيجاد حل في إطار مجلس التعاون الخليجي وعدم السماح بدخول أطراف أخرى في النزاع.



واشار الى ان موغيريني أكدت مجددا دعم الاتحاد الاوروبي الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت والمتمثلة في المساعي الكبيرة التي يتولاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في هذا السياق.