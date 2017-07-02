جددت الولايات المتحدة وسلطنة عمان اليوم السبت الاعراب عن ثقتهما في الجهود التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومساعيه الحميدة لاحتواء الخلاف الخليجي الراهن ودعمهما لها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون مساء اليوم جرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والخلاف الخليجي الراهن.



وأوضحت ان بن علوي وتيلرسون "جددا ثقتهما ودعمها" للجهود التي يقوم بها سمو أمير البلاد ومساعيه الحميدة لاحتواء الخلاف الخليجي وعبرا عن تطلعهما لأن تحظى تلك الجهود بدعم جميع الأطراف بما يحافظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقراره وعلى مسيرة العمل الخليجي المشترك وبما يخدم مصالح جميع شعوب دول المجلس.