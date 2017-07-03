غادر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله البلاد متوجها إلى جمهورية صربيا للقاء عدد من كبار المسؤولين وعقد المشاورات السياسية بين البلدين في الفترة من 2 إلى 3 يوليو الجاري.

وسيغادر الجارالله بعدها إلى بريطانيا لترؤس وفد الكويت في الاجتماع العاشر لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية ـ البريطانية على رأس وفد يضم عددا من الجهات الحكومية.



يذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى بريطانيا.



ويضم الوفد المرافق كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.