استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا ظهر امس من محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمات المشترك وبحث مستجدات الاحداث في المنطقة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سموه عن خالص تقديره له على هذا التواصل الذي يجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وراجيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية باكستان الاسلامية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ميشيل عون رئيس جمهورية لبنان الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الضخم الذي اندلع داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع شرق جمهورية لبنان الشقيقة والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس ميشيل عون رئيس جمهورية لبنان الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الضخم الذي اندلع داخل أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع شرق جمهورية لبنان الشقيقة والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس اليكسندر لكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس اليكسندر لكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.