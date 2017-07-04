ترأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري وفد الكويت في المؤتمر العام الـ 40 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لتحديد الاستراتيجية والعمل الدوليين للقضاء على الجوع والتنمية المستدامة.

ويضم وفد الكويت المشارك كلا من سفيرنا لدى ايطاليا الشيخ علي الخالد ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ومندوبنا الدائم لدى (فاو) م. يوسف جحيل.

ومن المقرر أن يلقي الوزير الجبري كلمة أمام مؤتمر (فاو) العام الذي انطلق بمقر المنظمة صباح امس ويستمر حتى الثامن من يوليو الجاري.

كما يشارك غدا الأربعاء في المؤتمر الوزاري الخاص بقضايا «ندرة المياه في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» حيث يعرض خلاله الجبري توجهات الكويت وتجربتها في التصدي لهذا التحدي التاريخي الكبير أمام البشرية.