استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف ومحافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية د. محمد الطبطبائي حيث أهدى سموه إنجازات اللجنة الاستشارية العليا بالإضافة إلى مجموعة من الإصدارات الإسلامية الخاصة باللجنة.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رؤساء وأعضاء فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في كل من: المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا وجمهورية مصر العربية وكندا وأستراليا.

وقد حث سموه أبناءه الطلبة على المزيد من الجهد في مسيرتهم العلمية بما يحقق لهم ما يصبون إليه من تفوق وتميز علمي لخدمة وطنهم والمساهمة في نهضته العصرية وتنميته وبأنهم حاضر الدولة ومستقبلها وعلى أن يكونوا خير سفراء لبلدهم في نقل الصورة المشرفة في كافة المحافل العلمية الدولية وأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتحلوا بالأخلاق العالية وأن يكونوا عند حسن ظن وطنهم وأهليهم.

مؤكدا سموه لأبنائه الطلبة أنهم محل اهتمام وحرص القيادة السياسية التي لا تتوانى في توفير كافة السبل والوسائل التي تساعدهم في مواصلة تحصيلهم العلمي متمنيا لهم المزيد من التفوق والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية لخدمة وطنهم الغالي.

وقد قدموا لسموه هدايا تذكارية بهذه المناسبة. حضر المقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر العبدالله.