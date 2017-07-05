استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

هذا، وقد غادر البلاد عصر امس الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له بعد زيارة قصيرة. وكان في وداعه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.