بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والحادية والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأميركية وبسعي البلدين الصديقين المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى ٢٤١ لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية متمنيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.