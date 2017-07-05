أكدت القنصلية العامة للكويت في إسطنبول على المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى تركيا أهمية اتباع تعليمات وإجراءات تعنى بهم على وجه الخصوص وبالقوانين المحلية التركية عموما.

وقالت القنصلية في بيان إنه على المواطنين الراغبين في السفر إلى تركيا عدم حمل مبالغ مالية كبيرة في حقائب اليد أثناء التسوق أو التنقل داخل مدينة إسطنبول بل الاكتفاء بأخذ ما يفي الغرض فقط.



ودعت المواطنين إلى عدم حمل جوازات السفر الأصلية أثناء التنقل داخل مدينة إسطنبول وإنما الاكتفاء بصورة عنه وحفظ الجواز في صندوق الأمانات بالفندق والتأكد من صلاحية جواز السفر بحيث لا تقل عن ستة أشهر على أقل تقدير.