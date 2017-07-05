استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتبه بمقر وزارة الداخلية (مبنى نواف الأحمد) امس الثلاثاء سفير الكويت لدى جمهورية رومانيا طلال منصور الهاجري، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين الكويت وجمهورية رومانيا.

كما استقبل سفير جمهورية تونس لدى الكويت أحمد بن صغير، ورحب بالسفير التونسي، مشددا على تميز العلاقات الكويتية ـ التونسية، موضحا العلاقة الأخوية الوثيقة بين القيادتين في البلدين الشقيقين، وتم خلال اللقاء التباحث حول تبادل الخبرات بين الجانبين. كذلك استقبل الجراح رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى الكويت إيمان عريقات، والوفد المرافق لها. وأعرب الجراح خلال اللقاء عن الاهتمام الكبير لوزارة الداخلية بتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الدولة على كفالة الحماية لجميع من يعيش على أرضها بغض النظر عن أي اعتبارات متعلقة بالعرق أو الدين أو المعتقد، موضحا أن التنسيق على مستوى عال مع الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية.

من جانبها، أثنت عريقات على جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والدور الإنساني الذي يقوم به سموه ومواقفه الإنسانية ودعمه للمنظمة الدولية للهجرة، كما أشادت بدور المؤسسة الأمنية في التصدي للاتجار بالبشر، معربة عن تقديرها لجهود وزارة الداخلية في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء، أهدت إيمان عريقات الشيخ خالد الجراح، فيلما وثائقيا بعنوان «بكلماتهم وأصواتهم» والذي يسلط الضوء على العمليات الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة وأثرها الإيجابي في تحسين حياة المتضررين، بالإضافة إلى نسخة من كتاب «الكويت ملهمة الأمل في أوقات الأزمات»، منوهة بآلية العمل الخاصة لشركة العمالة المنزلية ودورها في دعم حقوق العمالة المنزلية بالكويت.